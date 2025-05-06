Путин проведет встречу с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком
Президент РФ Владимир Путин 6 мая проведет встречу с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В целом предпринимательская повестка дня для Путина всегда находится среди приоритетов. И, кроме того, сейчас уже идет полным ходом подготовка к юбилейному 20-му съезду «Деловой России», – пояснил представитель Кремля.
Песков отметил, что Репик доложит главе страны о планах и повестке грядущего мероприятия.
По словам пресс-секретаря главы государства, другие встречи президента будут проходить в закрытом формате. Также Путин сосредоточится на подготовке к серии двусторонних переговоров и встреч, которые запланированы на следующие четверо суток.
15 апреля Песков сообщал о том, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. Уже подтверждено участие ряда зарубежных лидеров в праздничных мероприятиях. Среди них – президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, о своем участии заявили президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Киргизии Садыр Жапаров, а также глава Абхазии Бадра Гунба и другие лидеры.