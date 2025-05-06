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Путин проведет встречу с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 6 мая проведет встречу с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В целом предпринимательская повестка дня для Путина всегда находится среди приоритетов. И, кроме того, сейчас уже идет полным ходом подготовка к юбилейному 20-му съезду «Деловой России», – пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что Репик доложит главе страны о планах и повестке грядущего мероприятия.

По словам пресс-секретаря главы государства, другие встречи президента будут проходить в закрытом формате. Также Путин сосредоточится на подготовке к серии двусторонних переговоров и встреч, которые запланированы на следующие четверо суток.

15 апреля Песков сообщал о том, что на парад Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств. Уже подтверждено участие ряда зарубежных лидеров в праздничных мероприятиях. Среди них – президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, о своем участии заявили президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Киргизии Садыр Жапаров, а также глава Абхазии Бадра Гунба и другие лидеры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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