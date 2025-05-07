Си Цзиньпин вылетел в Москву для празднования 80-летия Победы
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин вылетел из Пекина в Москву. Он посетит Россию с государственным визитом и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает агентство «Синьхуа».
7 мая в Россию также вылетел президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и уже прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. Ожидается, что на парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве 9 мая, приедут лидеры 29 стран. Помимо Си Цзиньпина с официальными визитами в столице будут находиться Мадуро и генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам.
С 7 по 10 мая президент России Владимир Путин проведет более 15 двусторонних переговоров. На 9 мая в Большом Кремлевском дворце запланирован прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.