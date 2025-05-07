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Си Цзиньпин вылетел в Москву для празднования 80-летия Победы

Ведомости

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин вылетел из Пекина в Москву. Он посетит Россию с государственным визитом и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает агентство «Синьхуа».

7 мая в Россию также вылетел президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и уже прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. Ожидается, что на парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве 9 мая, приедут лидеры 29 стран. Помимо Си Цзиньпина с официальными визитами в столице будут находиться Мадуро и генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам.

С 7 по 10 мая президент России Владимир Путин проведет более 15 двусторонних переговоров. На 9 мая в Большом Кремлевском дворце запланирован прием в честь глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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