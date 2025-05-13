Захарова назвала ложью и подлостью сведения о России в молдавских учебниках
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «невероятная подлостью, откровенной ложью и беззастенчивым искажением истории» информацию в новых молдавских учебниках, где РФ указана стороной приднестровского конфликта. Ее комментарий приводится на сайте министерства.
Дипломат отметила, что в настоящее время процесс приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе. При этом позиция Москвы насчет решения приднестровской проблемы не изменилась.
«Как гарант и посредник видим свою миссию, прежде всего, в поддержании мира и предсказуемости на левобережье Днестра. Выступаем в пользу нормализации диалога между Кишиневом и Тирасполем, соблюдение ими ранее достигнутых договоренностей», – подчеркнула Захарова.
12 мая президент Молдавии Майя Санду заявляла, что в текущей ситуации не готова принять верительные грамоты у Олега Озерова – назначенного посла России в Кишиневе. По ее словам, церемония несколько раз переносилась из-за якобы недружественных действий Кремля.