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Захарова назвала ложью и подлостью сведения о России в молдавских учебниках

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «невероятная подлостью, откровенной ложью и беззастенчивым искажением истории» информацию в новых молдавских учебниках, где РФ указана стороной приднестровского конфликта. Ее комментарий приводится на сайте министерства.

Дипломат отметила, что в настоящее время процесс приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе. При этом позиция Москвы насчет решения приднестровской проблемы не изменилась.

«Как гарант и посредник видим свою миссию, прежде всего, в поддержании мира и предсказуемости на левобережье Днестра. Выступаем в пользу нормализации диалога между Кишиневом и Тирасполем, соблюдение ими ранее достигнутых договоренностей», – подчеркнула Захарова.

12 мая президент Молдавии Майя Санду заявляла, что в текущей ситуации не готова принять верительные грамоты у Олега Озерова – назначенного посла России в Кишиневе. По ее словам, церемония несколько раз переносилась из-за якобы недружественных действий Кремля.

В конце марта МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России в стране персонами нон грата в связи с их деятельностью, которая «противоречит дипломатическому статусу». Москва в ответ объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в РФ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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