Захарова назвала ложью и подлостью сведения о России в молдавских учебниках

«Как гарант и посредник видим свою миссию, прежде всего, в поддержании мира и предсказуемости на левобережье Днестра. Выступаем в пользу нормализации диалога между Кишиневом и Тирасполем, соблюдение ими ранее достигнутых договоренностей», – подчеркнула Захарова.