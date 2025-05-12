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Санду заявила о неготовности принять верительные грамоты у посла России

Ведомости

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в нынешней обстановке не готова принять верительные грамоты у назначенного посла России в Кишиневе Олега Озерова.

Глава молдавского государства пояснила, что запланированная церемония уже несколько раз переносилась из-за действий Москвы. «У нас уже несколько раз была запрограммирована процедура вручения верительных грамот, но всякий раз, когда это должно было произойти, мы видели очень недружественные действия со стороны Кремля», – отметила Санду (цитата по ТАСС).

О точных сроках проведения церемонии она не рассказала.

В конце марта молдавский МИД объявил трех сотрудников посольства России в стране персонами нон грата. В ведомстве рассказали, что решение признать российских дипломатов нежелательными лицами было принято в связи с их деятельностью, которая «противоречит дипломатическому статусу». В связи с этим указанные сотрудники посольства РФ должны покинуть страну, заключили в ведомстве.

В ответ на это Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в РФ, опровергнув выдвинутые Кишиневом обвинения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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