Санду заявила о неготовности принять верительные грамоты у посла России
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в нынешней обстановке не готова принять верительные грамоты у назначенного посла России в Кишиневе Олега Озерова.
Глава молдавского государства пояснила, что запланированная церемония уже несколько раз переносилась из-за действий Москвы. «У нас уже несколько раз была запрограммирована процедура вручения верительных грамот, но всякий раз, когда это должно было произойти, мы видели очень недружественные действия со стороны Кремля», – отметила Санду (цитата по ТАСС).
О точных сроках проведения церемонии она не рассказала.
В конце марта молдавский МИД объявил трех сотрудников посольства России в стране персонами нон грата. В ведомстве рассказали, что решение признать российских дипломатов нежелательными лицами было принято в связи с их деятельностью, которая «противоречит дипломатическому статусу». В связи с этим указанные сотрудники посольства РФ должны покинуть страну, заключили в ведомстве.
В ответ на это Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в РФ, опровергнув выдвинутые Кишиневом обвинения.