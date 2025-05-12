Санду заявила о неготовности принять верительные грамоты у посла России

Глава молдавского государства пояснила, что запланированная церемония уже несколько раз переносилась из-за действий Москвы. «У нас уже несколько раз была запрограммирована процедура вручения верительных грамот, но всякий раз, когда это должно было произойти, мы видели очень недружественные действия со стороны Кремля», – отметила Санду (цитата по ТАСС).



О точных сроках проведения церемонии она не рассказала.