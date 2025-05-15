МИД Турции: в Стамбул прибыла часть американской делегации
Для переговоров по урегулированию украинского конфликта в турецкий Стамбул прибыла часть американской делегации. Об этом сообщил глава МИД Турции Хикан Фидан. Его слова передает CNN Turk.
По итогам прошедшей в Анталье неформальной встречи глав МИД стран НАТО Фидан рассказал, что сейчас президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимает главу Украины Владимира Зеленского в Анкаре. Кроме того, российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах с Украиной.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что украинская делегация пока не прибыла на место проведения переговоров с РФ. Отвечая на вопрос о том, есть ли у РФ установленное время, до которого делегация будет ожидать украинскую сторону, Песков призвал не забегать вперед.
Первые с 2022 г. прямые переговоры между Россией и Украиной должны состояться 15 мая в Стамбуле. С предложением об их проведении выступил президент РФ Владимир Путин 11 мая. Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.
В составе российской делегации на встрече в Стамбуле будут помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Украинские СМИ писали, что Киев могут представить глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.