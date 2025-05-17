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Австралия осудила вынесенный Россией приговор наемнику ВСУ

Ведомости

Австралия осуждает приговор российского суда в 13 лет лишения свободы австралийцу Оскару Дженкинсу, участвующему в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

«Россия обязана обеспечить гуманное обращение и защиту господину Дженкинсу. Мы потрясены фиктивным судом и 13-летним приговором», – говорится в заявлении Вонг (цитата по Bloomberg).

Министр заявила, что Австралия работает с украинскими властями и Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы добиться освобождения Дженкинса.

О попадании Дженкинса в плен стало известно в декабре 2024 г. Изначально об этом рассказал военкор Александр Сладков, позже в МИД РФ сообщили, что Австралия обратилась к России насчет возможного задержания военными ВС РФ австралийского наемника. В Кремле заявляли, что не располагают данными о нахождении Дженкинса.

16 мая стало известно, что Дженкинса приговорили к 13 годам колонии в ЛНР. По данным луганского суда, он прибыл из Мельбурна на Украину в феврале 2024 г. для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Он отбывает наказание в колонии строгого режима.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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