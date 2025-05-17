Австралия осудила вынесенный Россией приговор наемнику ВСУ

16 мая стало известно, что Дженкинса приговорили к 13 годам колонии в ЛНР. По данным луганского суда, он прибыл из Мельбурна на Украину в феврале 2024 г. для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Он отбывает наказание в колонии строгого режима.