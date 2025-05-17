Австралия осудила вынесенный Россией приговор наемнику ВСУ
Австралия осуждает приговор российского суда в 13 лет лишения свободы австралийцу Оскару Дженкинсу, участвующему в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
«Россия обязана обеспечить гуманное обращение и защиту господину Дженкинсу. Мы потрясены фиктивным судом и 13-летним приговором», – говорится в заявлении Вонг (цитата по Bloomberg).
Министр заявила, что Австралия работает с украинскими властями и Международным комитетом Красного Креста (МККК), чтобы добиться освобождения Дженкинса.
О попадании Дженкинса в плен стало известно в декабре 2024 г. Изначально об этом рассказал военкор Александр Сладков, позже в МИД РФ сообщили, что Австралия обратилась к России насчет возможного задержания военными ВС РФ австралийского наемника. В Кремле заявляли, что не располагают данными о нахождении Дженкинса.
16 мая стало известно, что Дженкинса приговорили к 13 годам колонии в ЛНР. По данным луганского суда, он прибыл из Мельбурна на Украину в феврале 2024 г. для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Он отбывает наказание в колонии строгого режима.