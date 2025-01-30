Кремль не располагает данными о нахождении австралийца Дженкинса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у него нет данных о том, что Россия якобы уведомила власти Австралии о нахождении ее гражданина Оскара Дженкинса в РФ. Ранее он участвовал в боевых действиях в качестве наемника ВСУ.
«Нет, я не знаю. Мы не отслеживаем передвижение граждан Австралии», – заявил Песков, уточнив, что не владеет информацией.
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в интервью ABC 15 января заявила, что посол России в Канберре Алексей Павловский был вызван в МИД Австралии в связи с сообщениями о возможной гибели Дженкинса. Вонг подчеркнула, что подтверждения этим сведениям пока нет, но в МИДе «серьезно обеспокоены его благополучием».
29 января издание Canberra Times со ссылкой на главу МИД страны Пенни Вонг сообщило, что правительство Австралии получило подтверждение из России о том, что Оскар Дженкинс жив и находится под стражей. По словам министра, Дженкинс является военнопленным, поэтому Россия обязана обращаться с ним в соответствии с международным гуманитарным правом, которое подразумевает гуманное обращение.