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Strategic Culture: Трампу не стоит угрожать санкциями в разговоре с Путиным

Ведомости

Президенту США Дональду Трампу не стоит угрожать президенту России Владимиру Путину санкциями в ходе предстоящего телефонного разговора. Об этом заявил бывший член дипломатической службы Великобритании Ян Прауд в материале для Strategic Culture.

По его мнению, Путин воспримет введение новых американских санкций как разворот на 180 градусов, уничтожающий любое зарождающееся доверие к Трампу или веру в заявленные США намерения прекратить военные действия на Украине.

«Это было бы огромной ошибкой» – отметил Прауд.

Он назвал плохим знаком вводить санкции в отношении страны до того, как мирные переговоры начались или еще продолжаются. Очевидно, что украинцы, европейцы и британцы надеются, что новые ограничительные меры окажут давление на Россию и она согласится на более выгодные для Украины условия. Но для этого они должны сработать. При более чем 20 000 введенных санкций российская экономика остается устойчивой, говорится в материале.

16 мая Трамп после первых за три года прямых переговоров России и Украины в Стамбуле заявил, что наступило время для его личной встречи с Путиным для обсуждения урегулирования на Украине. На следующий день американский президент объявил о планах поговорить по телефону с российским главой 19 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин проведет телефонный разговор с Трампом 19 мая в 17:00. Беседа пройдет с учетом итогов переговоров российской и украинской делегаций в Турции.

Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Трамп рассматривает введение новых санкций против России, если Москва «не пойдет на уступки» в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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