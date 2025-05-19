Strategic Culture: Трампу не стоит угрожать санкциями в разговоре с Путиным

Он назвал плохим знаком вводить санкции в отношении страны до того, как мирные переговоры начались или еще продолжаются. Очевидно, что украинцы, европейцы и британцы надеются, что новые ограничительные меры окажут давление на Россию и она согласится на более выгодные для Украины условия. Но для этого они должны сработать. При более чем 20 000 введенных санкций российская экономика остается устойчивой, говорится в материале.