Strategic Culture: Трампу не стоит угрожать санкциями в разговоре с Путиным
Президенту США Дональду Трампу не стоит угрожать президенту России Владимиру Путину санкциями в ходе предстоящего телефонного разговора. Об этом заявил бывший член дипломатической службы Великобритании Ян Прауд в материале для Strategic Culture.
По его мнению, Путин воспримет введение новых американских санкций как разворот на 180 градусов, уничтожающий любое зарождающееся доверие к Трампу или веру в заявленные США намерения прекратить военные действия на Украине.
«Это было бы огромной ошибкой» – отметил Прауд.
Он назвал плохим знаком вводить санкции в отношении страны до того, как мирные переговоры начались или еще продолжаются. Очевидно, что украинцы, европейцы и британцы надеются, что новые ограничительные меры окажут давление на Россию и она согласится на более выгодные для Украины условия. Но для этого они должны сработать. При более чем 20 000 введенных санкций российская экономика остается устойчивой, говорится в материале.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин проведет телефонный разговор с Трампом 19 мая в 17:00. Беседа пройдет с учетом итогов переговоров российской и украинской делегаций в Турции.
Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Трамп рассматривает введение новых санкций против России, если Москва «не пойдет на уступки» в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.