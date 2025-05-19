Зеленский поручил сформировать постоянную группу для переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать постоянную расширенную национальную группу для переговоров с российской стороной. Об этом лидер страны рассказал в своем Telegram-канале.
Такое заявление Зеленский сделал по по итогам совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, возглавлявшим украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле. Глава Украины не уточнил, кто войдет в группу.
Он добавил, что Киев готов к встрече с Москвой по решению ключевых вопросов на уровне лидеров.
16 мая в турецком Стамбуле в закрытом формате прошли прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Также по итогам встречи Умеров сообщил, что РФ и Украина рассматривают возможность организации встречи на уровне лидеров государств.
Российскую сторону на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – Умеров. В состав делегаций также вошли представители оборонных ведомств, МИД, спецслужб и генштабов двух стран.