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Зеленский поручил сформировать постоянную группу для переговоров с Россией

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать постоянную расширенную национальную группу для переговоров с российской стороной. Об этом лидер страны рассказал в своем Telegram-канале.

Такое заявление Зеленский сделал по по итогам совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, возглавлявшим украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле. Глава Украины не уточнил, кто войдет в группу.

Он добавил, что Киев готов к встрече с Москвой по решению ключевых вопросов на уровне лидеров.

16 мая в турецком Стамбуле в закрытом формате прошли прямые переговоры России и Украины. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Также по итогам встречи Умеров сообщил, что РФ и Украина рассматривают возможность организации встречи на уровне лидеров государств.

Российскую сторону на переговорах возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую – Умеров. В состав делегаций также вошли представители оборонных ведомств, МИД, спецслужб и генштабов двух стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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