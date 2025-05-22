Эрдоган заявил, что не собирается вновь баллотироваться на президентский пост

На симпозиуме «Конституция века Турции, гражданская конституция, сильная Турция» в 2024 г. Эрдоган уже заявлял, что Турция нуждается в новой конституции. «Мы не можем продолжать действовать с нашей нынешней конституцией, рамки которой были обозначены путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит.. <…> Мы не забудем и не простим путчистов, даже если прошло 64 года, а не века», – сказал он тогда.