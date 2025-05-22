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Эрдоган заявил, что не собирается вновь баллотироваться на президентский пост

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не собирается вновь баллотироваться на президентский пост, при этом стране необходима новая конституция. Об этом он заявил в беседе с журналистами, передает Anadolu.

Он отметил, что нынешнюю турецкую администрацию волнует то, как можно повысить репутацию страны. По мнению Эрдогана, в нынешних условиях невозможно добиться чего-либо с конституцией, которая была создана в условиях госпереворота в старой Турции.

«Нам нужна конституция, предложенная гражданскими лицами», – заявил он.

Турецкий лидер добавил, что его партия сейчас проводит работу над подготовкой проекта новой конституции. Он также призвал оппозицию подключиться к этой работе.

На симпозиуме «Конституция века Турции, гражданская конституция, сильная Турция» в 2024 г. Эрдоган уже заявлял, что Турция нуждается в новой конституции. «Мы не можем продолжать действовать с нашей нынешней конституцией, рамки которой были обозначены путчистами, а язык отражает консенсус проблемных элит.. <…> Мы не забудем и не простим путчистов, даже если прошло 64 года, а не века», – сказал он тогда.

27 мая 1960 г. в Турции произошел военный переворот. 27 офицеров свергли демократически избранное правительство Аднана Мендереса. Власть перехватил Комитет национального единства во главе с генералом Джемалем Гюрселем. Руководство государства предстало пред трибуналом: Мендерес был казнен, президент Махмуд Джеляль Баяр приговорен к пожизненному заключению (реабилитирован в 1966 г.).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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