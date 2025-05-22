Глава курского района, которому звонил Путин, попросил отогнать ВСУ от границ
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, пострадавший при атаке украинского БПЛА, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отодвинуть войска Киева от государственной границы.
«Когда наш президент знает такие ситуации и смог позвонить, конечно, воодушевляет на хорошие дела вместе с ним во имя быстрейшей победы», –сказал он (цитата по телеканалу «Звезда»).
Путин лично позвонил Волобуеву после атаки, чтобы поддержать его и пожелать скорейшего выздоровления. Президент также пообещал позже уточнить у врачей о здоровье чиновника.
Утром 22 мая машина Волобуева подверглась атаке украинского беспилотника. Чиновник успел затормозить и выскочить из авто. Но он получил травмы бедра и руки.
По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, Волобуев был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Это уже четвертый случай, когда глава муниципалитета становится целью для ВСУ. Хинштейн также рассказал, что незадолго до этого инцидента Волобуев получил контузию, помогая развозить хлеб местным жителям. Однако тогда он обратился за помощью к медикам только после настоятельного указания губернатора.