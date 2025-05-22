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Глава курского района, которому звонил Путин, попросил отогнать ВСУ от границ

Ведомости

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, пострадавший при атаке украинского БПЛА, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отодвинуть войска Киева от государственной границы.

«Когда наш президент знает такие ситуации и смог позвонить, конечно, воодушевляет на хорошие дела вместе с ним во имя быстрейшей победы», –сказал он (цитата по телеканалу «Звезда»).

Путин лично позвонил Волобуеву после атаки, чтобы поддержать его и пожелать скорейшего выздоровления. Президент также пообещал позже уточнить у врачей о здоровье чиновника.

Утром 22 мая машина Волобуева подверглась атаке украинского беспилотника. Чиновник успел затормозить и выскочить из авто. Но он получил травмы бедра и руки.

По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, Волобуев был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Это уже четвертый случай, когда глава муниципалитета становится целью для ВСУ. Хинштейн также рассказал, что незадолго до этого инцидента Волобуев получил контузию, помогая развозить хлеб местным жителям. Однако тогда он обратился за помощью к медикам только после настоятельного указания губернатора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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