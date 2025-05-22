Глава курского района, которому звонил Путин, попросил отогнать ВСУ от границ

По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, Волобуев был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Это уже четвертый случай, когда глава муниципалитета становится целью для ВСУ. Хинштейн также рассказал, что незадолго до этого инцидента Волобуев получил контузию, помогая развозить хлеб местным жителям. Однако тогда он обратился за помощью к медикам только после настоятельного указания губернатора.