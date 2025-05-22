Путин позвонил пострадавшему от БПЛА главе района Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Волобуев был доставлен в больницу. По его словам, это уже четвертый случай, когда глава муниципалитета становится мишенью для вооруженных сил Украины (ВСУ). Хинштейн также отметил, что недавно Волобуев получил контузию, когда развозил хлеб местным жителям, но обратился к медикам только после настоятельного указания губернатора.