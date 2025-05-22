Путин позвонил пострадавшему от БПЛА главе района Курской области
Президент РФ Владимир Путин позвонил по телефону главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который пострадал в результате атаки украинского БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Поправляйтесь, я еще справлюсь у врачей, как там ваши дела. Обнимаю вас, всего доброго», – сказал президент во время звонка.
Утром 22 мая автомобиль Волобуева подвергся атаке украинского беспилотника. Чиновник успел покинуть машину, но получил травмы бедра и руки.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Волобуев был доставлен в больницу. По его словам, это уже четвертый случай, когда глава муниципалитета становится мишенью для вооруженных сил Украины (ВСУ). Хинштейн также отметил, что недавно Волобуев получил контузию, когда развозил хлеб местным жителям, но обратился к медикам только после настоятельного указания губернатора.
Глава региона заявил, что Волобуев достоин быть среди тех, кого представят к госнаградам по поручению президента. По его словам, такой список уже готовится.