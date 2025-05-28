Песков: Германия поставками дальнобойного оружия Киеву провоцирует конфликт

«Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны. Это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса», – сказал он (цитата по ТАСС).