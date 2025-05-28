Песков: Германия поставками дальнобойного оружия Киеву провоцирует конфликт
Поставляя Украине дальнобойное оружие на фоне проведения мирных переговоров власти Германии провоцируют продолжение боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны. Это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса», – сказал он (цитата по ТАСС).
26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву. В том числе речь идет о готовности направить в страну крылатые ракеты Taurus. В Кремле заявляли, что европейские страны пытаются создать неопределенность для России своими заявлениями по дальнобойному оружию, но создают они ее для себя.
Песков позже говорил, что мирный процесс по Украине еще только начинается и находится в совсем хрупком состоянии, заявления Мерца с ним диссонируют.
Крылатая ракета Taurus KEPD 350/150 может достигать расстояния до 500 км. Как писали «Ведомости», на вооружении Германии состоит около 600 таких ракет, адаптированных для боевых самолетов Panavia PA-200 Tornado IDS и Eurofighter Typhoon EF-2000. Бывший канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал против расширения дальности применения Украиной немецкого оружия по территории РФ и поставок Taurus.