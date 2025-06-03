Делегация Украины в Стамбуле подключала к переговорам внешнего участника

По данным агентства, один из членов украинской делегации перед началом встречи отправил неизвестному участнику сообщение, а затем позвонил и включил громкую связь. Это происходило во время вступительного слова, с которым выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, и в присутствии прессы.