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Делегация Украины в Стамбуле подключала к переговорам внешнего участника

Ведомости

Делегация Украины на переговорах с Россией в Стамбуле подключала по телефону внешнего участника и держала его в курсе происходящего. Об этом сообщило «РИА Новости».

По данным агентства, один из членов украинской делегации перед началом встречи отправил неизвестному участнику сообщение, а затем позвонил и включил громкую связь. Это происходило во время вступительного слова, с которым выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, и в присутствии прессы.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Стамбуле. Встреча длилась больше часа. Россию представили помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Делегацию Украины возглавил министр обороны страны Рустем Умеров.

По итогам переговоров президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны обменялись документами об урегулировании конфликта и начали готовиться к новому обмену пленными. Умеров рассказал о договоренности об обмене всеми тяжелобольными пленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Мединский заявил, что Москва предложила Киеву прекратить огонь на два – три дня на ряде участков фронта для обмена телами погибших военных. Он добавил, что российская сторона в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел погибших военных на следующей неделе.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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