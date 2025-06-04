Песков: позиция Путина относительно смертной казни остается неизменной
Позиция президента РФ Владимира Путина относительно возвращения смертной казни в стране остается неизменной. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга, говоря о том, что после обрушения мостов в Брянской и Курской областях в обществе активизировалось обсуждение отказа от моратория на такую меру наказания.
«Мне не известно о каких-либо изменениях в хорошо известной последовательной позиции на этот счет», – сказал Песков.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути, по которым двигался поезд, следовавший по маршруту Климов – Москва. Как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, в поезде было было 388 пассажиров. В результате происшествия погибли семь человек, еще 66 получили ранения.
Позже в тот же день о происшествии на железной дороге в Курской области сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По данным Следственного комитета России, причиной падения мостов в обоих случаях стали их подрывы.
Песков также сообщил, что вооруженные силы Украины совершили атаку на Крымский мост 3 июня. Повреждений объекта не было. На фоне этого движение по мосту несколько раз приостанавливалось, но вскоре возобновлялось.
В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании СПЧ заявил, что Россия не вводит смертную казнь даже в условиях проведения спецоперации на Украине, несмотря на то что значительное число граждан и политических деятелей поднимают этот вопрос. В феврале того же глава государства поручил продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства и практике его применения.