Песков: позиция Путина относительно смертной казни остается неизменной

В декабре 2024 г. президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании СПЧ заявил, что Россия не вводит смертную казнь даже в условиях проведения спецоперации на Украине, несмотря на то что значительное число граждан и политических деятелей поднимают этот вопрос. В феврале того же глава государства поручил продолжать работу по гуманизации уголовного законодательства и практике его применения.