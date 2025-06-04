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Москва призвала Лондон и Вашингтон повлиять на Киев и остановить эскалацию

Россия проявила максимальную выдержку после атак Украины на ж/д пути и аэродромы
Ведомости

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия проявила максимальную выдержку после атак Украины на ж/д пути и военные аэродромы. По его словам, Москва требует четкой реакции Вашингтона и Лондона по атакам на стратегическую авиацию РФ, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Он также призвал западные столицы повлиять на Киев.

«Отсутствие реакции предполагает, что, при худшем сценарии, Запад мог быть участником подготовки провокаций», – подчеркнул замминистра.

Он добавил, что решение об ответе на украинские атаки будет принимать Минобороны.

4 июня представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина предприняла немало усилий, чтобы сорвать проведение второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле 2 июня. Как и Рябков, она напомнила об обрушении мостов в Курской и Брянской областях, отметив, что 1 июня начались детские каникулы. Представитель МИД указала, что среди погибших при подрыве оказалось четверо детей, в том числе четырехмесячный ребенок.

В ночь на 1 июня произошли обрушения мостов в Курской и Брянской областях в результате подрывов. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло 7 человек, число пострадавших достигло 118. В регионе был объявлен траур со 2 по 4 июня. В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада. Врио губернатора региона Александр Хинштейн отметил, что целью Киева стало запугивание граждан, однако это «врагу не удастся».

1 июня Киев совершил атаки с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в ряде российских регионов. Налеты БПЛА были отражены в Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц техники, но их удалось потушить. Пострадавших среди военных или гражданского персонала нет.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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