Москва призвала Лондон и Вашингтон повлиять на Киев и остановить эскалацию

В ночь на 1 июня произошли обрушения мостов в Курской и Брянской областях в результате подрывов. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло 7 человек, число пострадавших достигло 118. В регионе был объявлен траур со 2 по 4 июня. В Курской области мост обвалился во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада. Врио губернатора региона Александр Хинштейн отметил, что целью Киева стало запугивание граждан, однако это «врагу не удастся».