Противники Трампа планируют общенациональные протесты на его день рождения

Трамп направил в город 2000 бойцов национальной гвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора штата. По словам американского президента, Лос-Анджелес мог бы быть полностью разрушен, если бы он не распорядился направить подразделения национальной гвардии для подавления беспорядков.