Противники Трампа планируют общенациональные протесты на его день рождения
Противники политики президента США Дональда Трампа собираются провести демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, запланированной в день военного парада в Вашингтоне и день рождения американского лидера 14 июня. Об этом сообщает телеканал CBS.
Акция объявлена «национальным днем неповиновения» и является возможностью «объединиться против жестокости, коррупции и авторитаризма». Организаторы мероприятия ожидают, что в митинге примут участие от 60 000 до 80 000 человек. Городские власти уже предупреждают о возможных задержках в движении транспорта 14 июня.
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро заявил телеканалу, что его команда готова к протесту.
6 июня массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа, вспыхнули в Лос-Анджелесе. Недовольство вызвали рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE), во время которых были задержаны 212 нелегальных мигрантов. Протестующие в ответ на это начали массовые беспорядки: поджигали автомобили, приковывали себя цепями к мебели и создавали баррикады.
Трамп направил в город 2000 бойцов национальной гвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора штата. По словам американского президента, Лос-Анджелес мог бы быть полностью разрушен, если бы он не распорядился направить подразделения национальной гвардии для подавления беспорядков.
По данным ABC News, на протестах в Лос-Анджелесе находится больше американских военных, чем в Ираке и Сирии. По состоянию на 11 июня в Калифорнии задействовано 4800 солдат нацгвардии и морской пехоты, в Ираке размещены 2500 военных, а в Сирии – 1500.