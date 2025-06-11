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Противники Трампа планируют общенациональные протесты на его день рождения

Ведомости

Противники политики президента США Дональда Трампа собираются провести демонстрации по всей стране в рамках акции No Kings, запланированной в день военного парада в Вашингтоне и день рождения американского лидера 14 июня. Об этом сообщает телеканал CBS.

Акция объявлена «национальным днем неповиновения» и является возможностью «объединиться против жестокости, коррупции и авторитаризма». Организаторы мероприятия ожидают, что в митинге примут участие от 60 000 до 80 000 человек. Городские власти уже предупреждают о возможных задержках в движении транспорта 14 июня.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро заявил телеканалу, что его команда готова к протесту.

6 июня массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа, вспыхнули в Лос-Анджелесе. Недовольство вызвали рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE), во время которых были задержаны 212 нелегальных мигрантов. Протестующие в ответ на это начали массовые беспорядки: поджигали автомобили, приковывали себя цепями к мебели и создавали баррикады.

Трамп направил в город 2000 бойцов национальной гвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора штата. По словам американского президента, Лос-Анджелес мог бы быть полностью разрушен, если бы он не распорядился направить подразделения национальной гвардии для подавления беспорядков.

По данным ABC News, на протестах в Лос-Анджелесе находится больше американских военных, чем в Ираке и Сирии. По состоянию на 11 июня в Калифорнии задействовано 4800 солдат нацгвардии и морской пехоты, в Ираке размещены 2500 военных, а в Сирии – 1500.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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