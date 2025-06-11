В конкурсе «Интервидение-2025» примут участие представители США
В конкурсе «Интервидение-2025» примут участие представители США. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.
19 мая в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» сообщили, что Россию на «Интервидении» представит певец Shaman (Ярослав Дронов). Сам певец выразил благодарность россиянам за оказанное доверие и отметил, что быть первым на новом конкурсе – это большая честь. Особенно учитывая, что Россия станет принимающей стороной.
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 г. музыкального конкурса «Интервидение» 3 февраля. Мероприятие пройдет в Москве и направлено на «дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества». На организацию и проведение конкурса выделено 750 млн руб.
Ожидается, что в конкурсе примут участие представители около 25 стран, включая Китай, Бразилию, Азербайджан и Белоруссию. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал, что обсуждается возможность участия артистов из США и европейских государств.