В конкурсе «Интервидение-2025» примут участие представители США

19 мая в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» сообщили, что Россию на «Интервидении» представит певец Shaman (Ярослав Дронов). Сам певец выразил благодарность россиянам за оказанное доверие и отметил, что быть первым на новом конкурсе – это большая честь. Особенно учитывая, что Россия станет принимающей стороной.