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Трамп обещал поддержать требование РФ обезопасить граждан на АЭС «Бушер»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп пообещал поддержать требование России обеспечить безопасность ее граждан на иранской атомной электростанции (АЭС) «Бушер». Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также заверил Путина о безопасности российских сотрудников АЭС.

Проект строительства АЭС «Бушер» осуществлялся немецкими компаниями, Россия подхватила его и достроила. Об обеспечении безопасности с руководством Израиля удалось договориться, говорил Путин 19 июня.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 19 июня говорил, что удар по АЭС «Бушер» может привести к катастрофе, сравнимой с Чернобылем. Днем ранее заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил, что атака на «Бушер» может привести к значительному радиоактивному загрязнению, превышающему последствия от ядерного взрыва.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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