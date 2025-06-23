Rolling Stone: Трамп решил ударить по Ирану на основе «вайбов»
Решение президента США Дональда Трампа о проведении военной операции против Ирана было основано не на разведданных, а на «вайбах» – догадках и общей атмосфере вокруг ядерной проблемы. Об этом сообщает издание Rolling Stone, ссылаясь на источники.
По данным журнала, Соединенные Штаты не располагали новой разведывательной информацией, которая могла бы стать поводом для таких действий. Тем не менее рано утром 22 июня ВВС США нанесли ракетно-бомбовые удары по ключевым ядерным объектам Ирана. Это произошло впервые с начала активной фазы военного противостояния между Ираном и Израилем 13 июня.
Позже Трамп в обращении к нации заявил, что удары были «массированными и точными», а все ключевые цели «целиком и полностью уничтожены».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает удары США по ядерным объектам Ирана, называя их новым витком эскалации напряженности в регионе. По его словам, пока нет точной информации о последствиях для ядерной инфраструктуры, однако, согласно данным МАГАТЭ, признаков радиационного загрязнения не зафиксировано.
Позиция Москвы была изложена в заявлении МИД РФ от 22 июня. В нем подчеркивается, что удары по территории суверенного государства являются грубым нарушением международного права, включая Устав ООН и резолюции Совбеза. Ведомство также предупредило о возможных тяжелых последствиях, включая риски радиологического характера, и выразило обеспокоенность дальнейшей эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.