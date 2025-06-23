Rolling Stone: Трамп решил ударить по Ирану на основе «вайбов»

По данным журнала, Соединенные Штаты не располагали новой разведывательной информацией, которая могла бы стать поводом для таких действий. Тем не менее рано утром 22 июня ВВС США нанесли ракетно-бомбовые удары по ключевым ядерным объектам Ирана. Это произошло впервые с начала активной фазы военного противостояния между Ираном и Израилем 13 июня.