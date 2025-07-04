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Трамп и Зеленский провели телефонный разговор

Ведомости

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что о подробностях переговоров сообщат в ближайшее время. 

Financial Times (FT) 3 июля сообщала о планах Зеленского и Трампа провести переговоры по телефону. По данным газеты, основной темой разговора должен был стать вопрос приостановки части поставок американского оружия Киеву. Собеседники FT уточнили, что глава Украины также может затронуть вопрос будущих закупок вооружений у Вашингтона.

Politico также писало, что Украина и США работают над организацией телефонного разговора между президентами стран. Один из источников издания сказал, что беседа должна состояться «очень скоро».

1 июля Politico сообщало, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений насчет критически низкого уровня запасов американского вооружения. Позже информацию подтвердила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. Она заявила, что Вашингтон пока не передаст Киеву часть предназначенных ему вооружений в связи с национальными интересами США.

На следующий день МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. На встрече обсуждались вопросы оборонного сотрудничества и необходимость продолжения поставок ранее согласованных пакетов помощи.

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