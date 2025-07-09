Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля

Баку и Ереван вели переговоры о мирном соглашении с момента завершения в пользу Азербайджана второй карабахской войны в ноябре 2020 г. Конфликт после поражения армянских сил окончился трехсторонними соглашениями с участием России, которая ввела миротворцев на срок до 2025 г. Позже напряженность возникла и на неделимитированной с советских времен армяно-азербайджанской границе.