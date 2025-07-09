Алиев и Пашинян встретятся в Абу-Даби 10 июля
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут двустороннюю встречу в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах 10 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера, опубликованном информагентством «Азертадж».
Встреча состоится в рамках продолжающегося мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.
8 июля госсекретарь США Марко Рубио заявил о надеждах Вашингтона на скорую мирную сделку между двумя республиками.
В середине марта Армения приняла последние два пункта проекта мирного договора с Азербайджаном. Две страны не могли согласовать документ на протяжении пяти лет.
Баку и Ереван вели переговоры о мирном соглашении с момента завершения в пользу Азербайджана второй карабахской войны в ноябре 2020 г. Конфликт после поражения армянских сил окончился трехсторонними соглашениями с участием России, которая ввела миротворцев на срок до 2025 г. Позже напряженность возникла и на неделимитированной с советских времен армяно-азербайджанской границе.