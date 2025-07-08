В США надеются на скорое заключение мирной сделки между Арменией и Азербайджаном
США надеются, что Азербайджан и Армения скоро заключат мирную сделку. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.
«Будем надеяться, достаточно скоро [появится] мирная сделка между Азербайджаном и Арменией», – сказал он во время заседания кабинета с участием президента США Дональда Трампа.
25 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Рубио. В ходе беседы стороны обсудили вопросы стратегического партнерства между Арменией и Соединенными Штатами, а также продвижение мирного процесса между Ереваном и Баку.
Пашинян проинформировал Рубио о ходе переговоров с Азербайджаном и отметил, что текст проекта мирного договора уже согласован и готов к подписанию.