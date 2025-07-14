Котяков доложил Путину о внесении в реестр многодетных 2,8 млн семей
В реестр многодетных внесли около 2,8 млн семей, в которых воспитываются 8,9 млн детей. Об этом глава Минтруда Антон Котяков доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по социальным вопросам, передает Кремль.
По его словам, с запуска программы маткапитала семьи уже получили сертификаты на 14,8 млн детей. Котяков добавил, что на данный момент родители почти 10 млн детей и 150 000 беременных женщин получают единое пособие.
По информации министра, в настоящее время Минтруда совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС), Минцифры и Социальным фондом проводит подготовительные работы для начала выплат семейной налоговой помощи с середины 2026 г. Получить эту помощь можно будет через портал государственных услуг.
Кроме того, Котяков рассказал о нацпроекте «Кадры», который стартовал 1 января. В его рамках впервые был разработан кадровый прогноз на пять лет, а начиная с этого года он будет охватывать период в семь лет. При содействии экспертов также создаются новые профессиональные стандарты. Планируется, что подготовка специалистов будет синхронизирована с реальными потребностями производственного сектора. Особое внимание уделят популяризации рабочих профессий среди молодежи. С 1 сентября планируется расширение пилотного проекта по индивидуальному сопровождению студентов в процессе трудоустройства, который будет реализован во всех субъектах РФ.
В рамках того же мероприятия вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с 1 сентября пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении составит порядка 90 000 руб. Теперь выплата будет проводиться в зависимости от прожиточного минимума, установленного в регионе, пояснила Голикова.