Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Котяков доложил Путину о внесении в реестр многодетных 2,8 млн семей

Ведомости

В реестр многодетных внесли около 2,8 млн семей, в которых воспитываются 8,9 млн детей. Об этом глава Минтруда Антон Котяков доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания по социальным вопросам, передает Кремль.

По его словам, с запуска программы маткапитала семьи уже получили сертификаты на 14,8 млн детей. Котяков добавил, что на данный момент родители почти 10 млн детей и 150 000 беременных женщин получают единое пособие.

По информации министра, в настоящее время Минтруда совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС), Минцифры и Социальным фондом проводит подготовительные работы для начала выплат семейной налоговой помощи с середины 2026 г. Получить эту помощь можно будет через портал государственных услуг.

Кроме того, Котяков рассказал о нацпроекте «Кадры», который стартовал 1 января. В его рамках впервые был разработан кадровый прогноз на пять лет, а начиная с этого года он будет охватывать период в семь лет. При содействии экспертов также создаются новые профессиональные стандарты. Планируется, что подготовка специалистов будет синхронизирована с реальными потребностями производственного сектора. Особое внимание уделят популяризации рабочих профессий среди молодежи. С 1 сентября планируется расширение пилотного проекта по индивидуальному сопровождению студентов в процессе трудоустройства, который будет реализован во всех субъектах РФ.

В рамках того же мероприятия вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с 1 сентября пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении составит порядка 90 000 руб. Теперь выплата будет проводиться в зависимости от прожиточного минимума, установленного в регионе, пояснила Голикова.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных