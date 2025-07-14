Котяков доложил Путину о внесении в реестр многодетных 2,8 млн семей

Кроме того, Котяков рассказал о нацпроекте «Кадры», который стартовал 1 января. В его рамках впервые был разработан кадровый прогноз на пять лет, а начиная с этого года он будет охватывать период в семь лет. При содействии экспертов также создаются новые профессиональные стандарты. Планируется, что подготовка специалистов будет синхронизирована с реальными потребностями производственного сектора. Особое внимание уделят популяризации рабочих профессий среди молодежи. С 1 сентября планируется расширение пилотного проекта по индивидуальному сопровождению студентов в процессе трудоустройства, который будет реализован во всех субъектах РФ.