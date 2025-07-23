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Главная / Политика /

У дворца Чираган в Стамбуле усилили меры безопасности

Ведомости

У дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается третий раунд переговоров между Россией и Украиной, были усилены меры безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

На въезде к комплексу дежурят полицейские, установлены рамки досмотра. Подъезжающие к дворцу автомобили проверяют. У входа на территорию комплекса собираются журналисты, пока их не пропускают внутрь.

Ожидается, что встреча делегаций России и Украины состоится вечером 23 июля. Украинские СМИ писали со ссылкой на информацию от пресс-службы администрации президента Турции о точном времени начала нового раунда переговоров – 19:00. В Кремле эти сообщения не подтверждали.

Зеленский расширил состав делегации для третьего раунда переговоров с РФ

Политика / Международные отношения

ТАСС и «Интерфакс» сообщали, что российская делегация уже вылетела из Москвы в Стамбул. Ее состав не изменялся. Как и на предыдущих раундах переговоров, главой делегации будет помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что ожидать серьезных прорывов от третьего раунда переговоров в рамках мирного процесса России и Украины повода нет, но договоренности об обменах или возвращении тел погибших уже можно назвать результативностью. По его словам, Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и выполнения задач, поставленных «с самого начала».

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