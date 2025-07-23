У дворца Чираган в Стамбуле усилили меры безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что ожидать серьезных прорывов от третьего раунда переговоров в рамках мирного процесса России и Украины повода нет, но договоренности об обменах или возвращении тел погибших уже можно назвать результативностью. По его словам, Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и выполнения задач, поставленных «с самого начала».