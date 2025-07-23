Консульство Польши в Калининграде прекратило прием посетителей и выдачу виз
В связи с идущим процессом ликвидации консульство Польши в Калининграде прекратило выдачу виз и прием посетителей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретариат дипломатического представительства.
Собеседники агентства рассказали, что ликвидация консульства происходит по решению российских властей, в скором времени оно будет закрыто.
Россия 11 июля объявила о прекращении работы генерального консульства Польши в Калининграде, которое будет закрыто 29 августа. Этот шаг стал ответом на решение Варшавы отозвать согласие на работу российского генерального консульства в Кракове начиная с 30 июня. В МИД РФ охарактеризовали действия польской стороны как непродуманные и недружественные.
МИД Польши 18 июля призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Министерство также предупредило, что в России ограничены возможности оказания помощи гражданам Польши, так как в стране произошло сокращение персонала польского диппредставительства.
22 июля МИД Польши рекомендовал граждан страны покинуть территорию России. Такую рекомендацию Варшава опубликовала в связи с конфликтом на Украине и признанием Польши «враждебным государством» в России.