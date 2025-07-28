Кремль: Киев пока не ответил на предложение о создании рабочих групп по обмену

23 июля прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Глава российской группы Владимир Мединский рассказал, что Москва предложила создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов в режиме онлайн. Кроме того, стороны обсудили обмен пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц, которые находятся на Украине. После выполнения договоренностей может состояться четвертый раунд.