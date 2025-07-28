Кремль: Киев пока не ответил на предложение о создании рабочих групп по обмену
Украина пока не дала ответ на предложение России о создании трех рабочих групп для организации процесса обмена военнопленными. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока понимания на этот счет нет. Ждем», – подчеркнул представитель Кремля.
23 июля прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. Глава российской группы Владимир Мединский рассказал, что Москва предложила создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов в режиме онлайн. Кроме того, стороны обсудили обмен пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц, которые находятся на Украине. После выполнения договоренностей может состояться четвертый раунд.
Глава украинской делегации Рустем Умеров также сообщил о желании Киева организовать встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина до конца августа.
Песков говорил, что переговоры лидеров необходимы для окончательного разрешения кризиса на Украине и оформления достигнутых договоренностей. При этом он указал, что встреча Путина и Зеленского в ближайшие недели маловероятна.