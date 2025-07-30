Fox: глава ФБР обнаружил документы о связях Трампа с РФ в «мешках для сжигания»

В марте этого года Трамп подписал указ о рассекречивании всех файлов ФБР, связанных с расследованием его предполагаемых связей с Россией, которое проходило под кодовым названием Crossfire Hurricane. Crossfire Hurricane («Перекрестный огонь урагана») – это название расследования, которое ФБР запустило в 2016 г. для изучения предполагаемых связей избирательного штаба Трампа с Россией. В итоге расследование пришло к выводу, что такой связи не было.