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Fox: глава ФБР обнаружил документы о связях Трампа с РФ в «мешках для сжигания»

Ведомости

Директор ФБР Кэш Патель обнаружил «тысячи» документов по расследованию связей президента США Дональда Трампа с Россией в «контейнерах для сжигания». Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Контейнеры находятся в секретной комнате ФБР. Система Burn Bag используется для уничтожения документов, имеющих статус секретных.

«В конечном итоге публикация секретного приложения придаст большую достоверность утверждению о существовании скоординированного плана внутри правительства США, призванного помочь предвыборной кампании [Хилари] Клинтон разжечь споры о связях Трампа с Россией», – сказал один из собеседников канала.

Рассекреченные данные будут переданы председателю юридического комитета сената Чаку Грассли, который в конечном итоге опубликует документ, передает Fox.

В марте этого года Трамп подписал указ о рассекречивании всех файлов ФБР, связанных с расследованием его предполагаемых связей с Россией, которое проходило под кодовым названием Crossfire Hurricane. Crossfire Hurricane («Перекрестный огонь урагана») – это название расследования, которое ФБР запустило в 2016 г. для изучения предполагаемых связей избирательного штаба Трампа с Россией. В итоге расследование пришло к выводу, что такой связи не было.

Трамп в июле допустил, что экс-президент Барак Обама и некоторые члены его администрации могли бы быть привлечены к уголовной ответственности в связи с фабрикацией дела. Как говорил «Ведомостям» главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев, фактически Трамп пытается отвлечь общественность от дела о сексуальном насилии, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном. 25 июля Трамп вновь отверг сообщения о его визитах на скандальный остров финансиста Эпштейна.

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