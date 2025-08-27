Кремль: руководители переговорных групп России и Украины находятся в контакте

21 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский и Путин могут встретиться в Женеве, Стамбуле, Ватикане или Саудовской Аравии. Ермак выразил надежду, что первая встреча будет двусторонней – между Путиным и Зеленским. После, по его словам, может пройти трехсторонний саммит с Трампом. «Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании этого сложного, давнего и не нами спровоцированного конфликта», – добавил он.