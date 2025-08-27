Кремль: руководители переговорных групп России и Украины находятся в контакте
Руководители переговорных групп российской и украинской сторон находятся в контакте, работа по урегулированию конфликта продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он отметил, что пока в Кремле не могут назвать точных сроков следующей встречи России и Украины. Он объяснил это тем, что любые контакты стран на высоком или высшем уровне должны быть хорошо подготовлены. Это делается для того, чтобы встреча прошла результативно, добавил Песков.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что российская сторона сохраняет настрой на урегулирование украинского конфликта, отдавая предпочтение политико-дипломатическим средствам.
Кроме того, Песков подчеркнул, что Москва высоко ценит миротворческие посреднические усилия со стороны президента США Дональда Трампа, а также выразил надежду на то, что они будут продолжены.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия признает президента Украины Владимира Зеленского де-факто «главой режима». По его словам, в этом качестве Москва готова встречаться с ним. Лавров подчеркивал, что российский президент готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней будет «президентская повестка дня».
21 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский и Путин могут встретиться в Женеве, Стамбуле, Ватикане или Саудовской Аравии. Ермак выразил надежду, что первая встреча будет двусторонней – между Путиным и Зеленским. После, по его словам, может пройти трехсторонний саммит с Трампом. «Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании этого сложного, давнего и не нами спровоцированного конфликта», – добавил он.