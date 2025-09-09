Эрдоган осудил удар Израиля по столице Катара
Удар Израиля по официальным представителям «Хамаса» в Дохе является нарушением международного права, а также атакой на суверенитет Катара. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Turk.
Он подчеркнул, что эта атака была направлена против мира и безопасности Катара. Эрдоган добавил, что турецкая сторона выражает поддержку своим «палестинским братьям», а также своем союзнику, стратегическому партнеру – Катару.
«Те, кто сделал терроризм государственной политикой, никогда не смогут достичь своих целей. <...> Мы будем продолжать защищать мир, международное право и свободу палестинского народа любой ценой», – заявил Эрдоган.
9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию палестинского «Хамаса», заявив об убийстве одного из лидеров движения и нескольких членов группировки. Операция получила название «Огненный саммит» и стала продолжением ликвидаций организаторов нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.
В аккаунте офиса Нетаньяху позже заявили, что страна самостоятельно спланировала и осуществила операцию в Катаре.
Al-Arabiya писал, что пять человек, включая лидера группировки «Хамас» в Газе Халиль аль-Хейя, а также главу его офиса, погибли при ударе Израиля по столице Катара.