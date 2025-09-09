Эксперты оценили возможность удара Израиля по Дохе без согласия со стороны США

Эксперты оценили возможность удара Израиля по Дохе без согласия со стороны СШААтака считается беспрецедентной из-за задействования израильских ВВС
Главными факторами, которые сделали возможными операцию ВВС Израиля в Дохе против палестинской группировки «Хамас», были явное согласие и содействие со стороны США, заявил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин в комментарии «Ведомостям».
Он отметил, что израильские самолеты пролетают через воздушное пространство, которое плотно контролируется США. У американцев есть база ВМС в соседнем Бахрейне. В самом Катаре, напоминает Лямин, недалеко от места израильских ударов находится крупная американская авиабаза «Эль-Удейд», по которой «иранцы били ракетами в ответ на бомбежки ядерных объектов в июне».
Лямин отметил, что длительное присутствие в Дохе зарубежных лидеров «Хамаса» было бы невозможно без разрешения США. По словам эксперта, у американцев достаточно рычагов давления на Катар, но американское руководство позволяло находиться представителям группировки в этом эмирате, используя их проживание там в качестве канала связи для переговоров. Сейчас все изменилось, заметил эксперт.
«После того как США дали зеленый свет для этой операции, все остальное было уже делом техники. Опыт длительных полетов с дозаправками в воздухе у ВВС Израиля большой, в частности, во время бомбежек Ирана и Йемена, и, соответственно, просто пролететь до нужной точки и запустить ракеты для них особого труда не могло составлять», – пояснил Лямин.
Атака считается действительно во многом беспрецедентной, особенно с учетом задействования ВВС Израиля, отмечает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Несмотря на то что ликвидации на территориях других государств были, и даже тех, с которыми у Израиля были дипломатические отношения (Катар, впрочем, к ним не относится), однако это, как правило, были действия спецслужб.
«Создается впечатление некоторой демонстративности атаки: если выяснится, что часть ключевых фигур политбюро "Хамаса" выжила, это можно будет интерпретировать как недвусмысленный сигнал о ширине израильских возможностей и как инструмент давления в контексте переговоров», – говорит Самарская.
При этом она отмечает, что сложно сказать, как именно это может повлиять на отношения Израиля и монархий Персидского залива: они и ранее (кроме Катара, у которого особые отношения с исламистскими организациями) не стремились к размещению на своей территории представителей подобных группировок.
По словам эксперта РСМД Кирилла Семенова, эта атака вызывает серьезную тревогу как у лидеров арабских монархий Персидского залива, так и у более широкого круга стран, поскольку лидеры «Хамаса» беспрепятственно посещают некоторые страны, а Израиль заявляет о намерении уничтожать руководство группировки в любом месте и любой ценой.
9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию палестинского «Хамаса», заявив об убийстве одного из лидеров движения и нескольких членов группировки. Операция получила название «Огненный саммит» и стала продолжением ликвидаций организаторов нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.
Al-Arabiya писало, что по меньшей мере пять человек, включая лидера группировки «Хамас» в Газе Халиль аль-Хейя, а также главу его офиса, погибли при ударе Израиля. Издание также сообщало, что после того, как Израиль нанес удар по штабу организации «Хамас», было принято решение приостановить переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа.