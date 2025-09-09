Эксперты оценили возможность удара Израиля по Дохе без согласия со стороны США

Атака считается действительно во многом беспрецедентной, особенно с учетом задействования ВВС Израиля, отмечает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Несмотря на то что ликвидации на территориях других государств были, и даже тех, с которыми у Израиля были дипломатические отношения (Катар, впрочем, к ним не относится), однако это, как правило, были действия спецслужб.