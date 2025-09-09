Премьер-министр: Катар оставляет за собой право на ответный удар по Израилю
Катар оставляет за собой право на ответный удар по Израилю после атаки по Дохе. Об этом заявил премьер-министр страны Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в ходе пресс-конференции, передает Al Jazeera.
Он назвал атаку Израиля «государственным терроризмом», а также подчеркнул, что Катар будет защищать свой суверенитет и бороться с любыми нарушениями безопасности.
Аль Тани рассказал, что органы безопасности уже приступили к расследованию инцидента. Кроме того, собрана информация о погибших и пострадавших в результате атаки. Правительство Катара также организовало юридическую группу, которая будет решать вопросы о принятии необходимых мер в ответ на удар Израиля.
9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху. Целью операции в Тель-Авиве назвали делегацию палестинского «Хамаса», заявив об убийстве одного из лидеров движения и нескольких членов группировки. Операция получила название «Огненный саммит» и стала продолжением ликвидаций организаторов нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 г.
В аккаунте офиса Нетаньяху позже заявили, что страна самостоятельно спланировала и осуществила операцию в Катаре.
Al-Arabiya писал, что пять человек, включая лидера группировки «Хамас» в Газе Халиль аль-Хейя, а также главу его офиса, погибли при ударе Израиля по столице Катара.