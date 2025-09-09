Премьер-министр: Катар оставляет за собой право на ответный удар по Израилю

Аль Тани рассказал, что органы безопасности уже приступили к расследованию инцидента. Кроме того, собрана информация о погибших и пострадавших в результате атаки. Правительство Катара также организовало юридическую группу, которая будет решать вопросы о принятии необходимых мер в ответ на удар Израиля.