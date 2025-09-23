США не поддержали антироссийское заявление накануне заседания Совбеза ООН

Президент США Дональд Трамп 23 сентября заявил, что Вашингтон продолжить поставлять оружие странам НАТО, чтобы затем альянс делал с ним «все что захочет», подразумевая отправку вооружений Киеву. Он подчеркнул, что Украины якобы имеет возможность вернуть себе территории, которые входили в ее границы до начала конфликта с РФ. Для этого, по мнению Трампа, стране нужна поддержка в том числе Евросоюза.