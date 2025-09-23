США не поддержали антироссийское заявление накануне заседания Совбеза ООН
США не присоединились к антироссийскому заявлению, сделанному рядом стран перед заседанием Совета безопасности ООН по Украине, пишет «РИА Новости».
Заявление с обвинениями в адрес России озвучил глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, к Киеву присоединились Европейский союз, несколько европейских государств, Канада, Япония и Новая Зеландия. При этом Соединённые Штаты в списке стран-участников не упоминались.
Президент США Дональд Трамп 23 сентября заявил, что Вашингтон продолжить поставлять оружие странам НАТО, чтобы затем альянс делал с ним «все что захочет», подразумевая отправку вооружений Киеву. Он подчеркнул, что Украины якобы имеет возможность вернуть себе территории, которые входили в ее границы до начала конфликта с РФ. Для этого, по мнению Трампа, стране нужна поддержка в том числе Евросоюза.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Трамп на встрече с ним в рамках Генассамблеи ООН якобы выразил готовность предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения конфликта. Сам американский лидер сказал журналистам, что этот вопрос будет обсуждаться позже.