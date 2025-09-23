Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США не поддержали антироссийское заявление накануне заседания Совбеза ООН

Ведомости

США не присоединились к антироссийскому заявлению, сделанному рядом стран перед заседанием Совета безопасности ООН по Украине, пишет «РИА Новости».

Заявление с обвинениями в адрес России озвучил глава МИД Украины Андрей Сибига. По его словам, к Киеву присоединились Европейский союз, несколько европейских государств, Канада, Япония и Новая Зеландия. При этом Соединённые Штаты в списке стран-участников не упоминались.

Президент США Дональд Трамп 23 сентября заявил, что Вашингтон продолжить поставлять оружие странам НАТО, чтобы затем альянс делал с ним «все что захочет», подразумевая отправку вооружений Киеву. Он подчеркнул, что Украины якобы имеет возможность вернуть себе территории, которые входили в ее границы до начала конфликта с РФ. Для этого, по мнению Трампа, стране нужна поддержка в том числе Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Трамп на встрече с ним в рамках Генассамблеи ООН якобы выразил готовность предоставить Киеву гарантии безопасности после завершения конфликта. Сам американский лидер сказал журналистам, что этот вопрос будет обсуждаться позже.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её