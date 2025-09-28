«Великая Молдова» продолжит участие в парламентских выборах до решения суда
Партия «Великая Молдова» сохраняет участие в выборах в парламент республики до решения суда, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжела Караман.
«В выборах остаются 23 конкурента до оглашения решения суда по делу одного из электоральных конкурентов», – заявила она на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
Лидер партии Виктория Фуртунэ ранее сообщила агентству, что «Великая Молдова» опротестовала решение ЦИК о снятии ее с предвыборной гонки. Заседание апелляционной палаты состоялось утром 28 сентября в день выборов.
28 сентября в Молдавии началось голосование на выборах в парламент. В стране открылся 1961 избирательный участок, еще 301 пункт для голосования организован за рубежом. За два дня до выборов ЦИК Молдавии лишил права участия в них партию «Сердце Молдовы». По версии комиссии, партия не учла гендерную квоту в списках кандидатов депутатов. Партию «Великая Молдова» избирком отстранил на основании подозрений в незаконном финансировании.
В выборах участвуют 15 политических партий, четыре избирательных блока и четыре независимых кандидата, сообщала KP Moldova. В их числе правящая партия «Действие и солидарность» (PAS), «Коалиция за единство и благосостояние», «Альянс либералов и демократов за Европу», «Европейская социал-демократическая партия», избирательный блок «Альтернатива» и др.