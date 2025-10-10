Сергей Лебедев переизбран генсеком СНГ

Лебедев родился 9 апреля 1948 г. в городе Джизак (сейчас Узбекистан). С 1973 г. он служил в органах государственной безопасности, с 1975 г. – во внешней разведке (Первое главное управление КГБ СССР). В 1998–2000 гг. представлял Службу внешней разведки России в США, а 20 мая 2000 г. был назначен директором СВР. С 5 октября 2007 г. Лебедев возглавляет Исполнительный комитет СНГ. Его полномочия продлевались в 2012, 2016, 2017, 2019 и 2022 гг.