Белый дом: политика для Нобелевского комитета важнее мира

В августе Камбоджа официально предложила кандидатуру Трампа на премию за содействие в восстановлении мира на границе страны. 24 июня в Нобелевский комитет также обратился конгрессмен США Бадди Картер, заявив, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. Сам американский лидер в интервью The Daily Caller говорил, что не мечтает о Нобелевской премии мира. По его словам, для него важна справедливая оценка его заслуг.