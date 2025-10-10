Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Белый дом: политика для Нобелевского комитета важнее мира

Ведомости

Нобелевский комитет доказал, что политика для него важнее мира, заявил помощник президента США и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в соцсети X.

По его словам, президент США Дональд Трамп «продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни».

«У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, подобно ему, сможет сдвинуть горы силой своей воли», – написал Чунг.

Как западные СМИ отреагировали на присуждение Нобелевской премии мира не Трампу

Политика / Международные новости

10 октября Нобелевская премия мира была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Она получила награду «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».

В августе Камбоджа официально предложила кандидатуру Трампа на премию за содействие в восстановлении мира на границе страны. 24 июня в Нобелевский комитет также обратился конгрессмен США Бадди Картер, заявив, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. Сам американский лидер в интервью The Daily Caller говорил, что не мечтает о Нобелевской премии мира. По его словам, для него важна справедливая оценка его заслуг.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте