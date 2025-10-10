Белый дом: политика для Нобелевского комитета важнее мира
Нобелевский комитет доказал, что политика для него важнее мира, заявил помощник президента США и директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в соцсети X.
По его словам, президент США Дональд Трамп «продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни».
«У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, подобно ему, сможет сдвинуть горы силой своей воли», – написал Чунг.
10 октября Нобелевская премия мира была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Она получила награду «за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».
В августе Камбоджа официально предложила кандидатуру Трампа на премию за содействие в восстановлении мира на границе страны. 24 июня в Нобелевский комитет также обратился конгрессмен США Бадди Картер, заявив, что Трамп сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. Сам американский лидер в интервью The Daily Caller говорил, что не мечтает о Нобелевской премии мира. По его словам, для него важна справедливая оценка его заслуг.