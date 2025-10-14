Посол Франции призвал «сохранять холодную голову» в инцидентах с БПЛА
История Европы учит, что военная эскалация происходит механическим образом. Довольно быстро страны оказываются в ситуации, которой хотели бы избежать, поэтому не нужно прибегать к угрозам, стоит «сохранять холодную голову». Такое мнение выразил посол Франции в РФ Николя де Ривьер в интервью «Ведомостям».
Таким образом дипломат прокомментировал обвинения Эстонии в нарушении российскими истребителями границ республики и последующий созыв Совета НАТО, а также обещания «жесткого ответа» при необходимости. По его словам, в этом вопросе необходимо быть очень осторожным.
«Ситуация напряженная, и даже очень напряженная, в этой части Европы. И особенно важно избегать инцидентов такого рода. Очень важно соблюдать все-таки суверенитет государств: будь то территориальный суверенитет, суверенитет в воздухе или на море», – подчеркнул де Ривьер.
19 сентября МИД Эстонии сообщил, что три российских МиГ-31 находились в ее небе почти 12 минут. Российскому дипломату был выражен протест. На следующий день Минобороны заявило, что истребители выполняли плановый перелет из Карелии в Калининградскую область и не отклонялись от согласованного маршрута. По данным ведомства, полет проходил над нейтральными водами на расстоянии более 3 км от эстонского острова Вайндло.
23 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты при нарушении их воздушного пространства. Генсек альянса Марк Рютте поддержал это заявление, но уточнил, что прежде нужно понять, несут ли они угрозу безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безответственными заявления о готовности НАТО сбивать российские самолеты.
В конце сентября датские власти также заявляли об обнаружении неопознанных беспилотников. Дроны замечали над аэропортом Ольборга и у авиабазы Каруп. 6 октября министр обороны ФРГ Борис Писториус обвинил президента России Владимира Путина в организации нарушения беспилотником воздушного пространства Германии. По данным Handelsblatt, 2 и 3 октября дроны были замечены в аэропорту Мюнхена.