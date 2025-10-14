Посол Франции призвал «сохранять холодную голову» в инцидентах с БПЛА

19 сентября МИД Эстонии сообщил, что три российских МиГ-31 находились в ее небе почти 12 минут. Российскому дипломату был выражен протест. На следующий день Минобороны заявило, что истребители выполняли плановый перелет из Карелии в Калининградскую область и не отклонялись от согласованного маршрута. По данным ведомства, полет проходил над нейтральными водами на расстоянии более 3 км от эстонского острова Вайндло.