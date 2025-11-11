Газета
Пакистанские талибы объявили о причастности к теракту в Исламабаде

Ведомости

Представители движения «Талибан» в Пакистане подтвердили свою причастность к теракту, который произошел 11 ноября у здания суда в Исламабаде. Об этом пишет AFP.

Талибы заявили, что будут продолжать совершать атаки, пока Пакистан не введет исламское законодательство.

«Судьи, адвокаты и чиновники, которые выносили решения в соответствии с неисламскими законами Пакистана, стали мишенями», – сообщили они (цитата по «Коммерсанту»).

Пакистан пригрозил начать войну с Афганистаном в случае провала переговоров

Политика / Международные новости

11 ноября France 24 сообщал, что террорист-смертник устроил взрыв у здания суда в Исламабаде. В результате погибли по меньшей мере 12 человек, еще 27 пострадали.

Bloomberg 8 ноября сообщал, что переговоры между Пакистаном и Афганистаном завершились без достижения соглашения. Представители движения «Талибан» отказались предоставить твердые гарантии по пресечению трансграничных атак, что стало серьезным препятствием для продления режима прекращения огня.

Ситуация на афгано-пакистанской границе обострилась в середине октября. После авиаудара Исламабада по Афганистану страны согласились на временное прекращение огня. Затем представители «Талибана» и Пакистана провели переговоры в Катаре. В Дохе они достигли соглашения о немедленном прекращении огня.

С момента прекращения огня пакистанские силы безопасности зафиксировали несколько попыток проникновения через афганскую границу. Обе стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении границы, что повышает риск возобновления полномасштабных боевых действий.

