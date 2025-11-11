Пакистанские талибы объявили о причастности к теракту в Исламабаде

Ситуация на афгано-пакистанской границе обострилась в середине октября. После авиаудара Исламабада по Афганистану страны согласились на временное прекращение огня. Затем представители «Талибана» и Пакистана провели переговоры в Катаре. В Дохе они достигли соглашения о немедленном прекращении огня.