Лукашенко: «Орешник» более чем наполовину произведен в Белоруссии

10 ноября Лукашенко отмечал, что «Орешник» не будет размещен стационарно. Комплекс планируется перемещать между различными позициями, что позволит при необходимости наносить удары с заранее определенных точек. В тот же день президент Белоруссии подчеркивал, что республика не нуждается в российских ракетах «Буревестник» и подводном аппарате «Посейдон».