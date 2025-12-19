Лукашенко: «Орешник» более чем наполовину произведен в Белоруссии
Ракетный комплекс «Орешник» более чем на 50% является продукцией белорусского производства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, на это обратил внимание президент России Владимир Путин. Лидер РФ сказал как-то белорусскому коллеге: «Ты хоть знаешь, что «Орешник» – это большая половина белорусского производства». «Оказывается, только ракета, сложное техническое сооружение, – российского производства. Все остальное белорусское», – отметил Лукашенко (цитата по «РИА Новости»).
До этого белорусский лидер заявлял, что комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство на территории республики.
19 декабря министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал, что комплекс уже доставлен и размещен в стране. По его словам, на тот момент завершались подготовительные мероприятия перед постановкой на боевое дежурство.
10 ноября Лукашенко отмечал, что «Орешник» не будет размещен стационарно. Комплекс планируется перемещать между различными позициями, что позволит при необходимости наносить удары с заранее определенных точек. В тот же день президент Белоруссии подчеркивал, что республика не нуждается в российских ракетах «Буревестник» и подводном аппарате «Посейдон».
18 декабря Лукашенко также рассказал, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о закупке российских самолетов.