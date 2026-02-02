Переписки Трампа и Эпштейна не найдено в новых материалах минюста США

30 января The Independent сообщал, что имя Трампа упоминается более 3000 раз в новых материалах по делу Эпштейна. Речь идет как минимум о 3 млн страниц документов из архива дела Эпштейна, которые минюст обнародовал с опозданием более чем на месяц после установленного конгрессом срока. В материалах содержится расширенная переписка Эпштейна с рядом известных лиц, включая американского предпринимателя Илона Маска и представителя британской королевской семьи Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.