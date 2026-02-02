Переписки Трампа и Эпштейна не найдено в новых материалах минюста США
В новых файлах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованных минюстом США, не нашли личной переписки между ним и президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на частые упоминания Трампа в архиве, таких документов нет. Об этом сообщает The New York Times, проанализировавший новые материалы.
Согласно анализу документов, имя Трампа встречается в материалах более 38 000 раз. При этом прямых писем, электронных сообщений или иной личной коммуникации между ним и Эпштейном в опубликованном массиве нет, сообщает издание.
В документах встречаются заметки следователей середины 2000-х гг. с упоминаниями членов семьи Трампа, а также переписка Эпштейна с бывшим советником президента Стивом Бэнноном за 2019 г.
Кроме того, одно из электронных писем за 2011 г. свидетельствует о том, что Эпштейн размышлял, стоит ли связываться с Трампом из-за активистки Вирджинии Джуффре, однако подтверждений того, что такой контакт состоялся, в материалах нет.
30 января The Independent сообщал, что имя Трампа упоминается более 3000 раз в новых материалах по делу Эпштейна. Речь идет как минимум о 3 млн страниц документов из архива дела Эпштейна, которые минюст обнародовал с опозданием более чем на месяц после установленного конгрессом срока. В материалах содержится расширенная переписка Эпштейна с рядом известных лиц, включая американского предпринимателя Илона Маска и представителя британской королевской семьи Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.