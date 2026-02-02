Минобороны определило порядок выплат детям военных

Выплаты предназначены детям военнослужащих, участвовавших в спецоперации на Украине, в боевых действия в Сирии и выполнявших задачи на территория проведения контртеррористической операции (КТО). Право на получение выплат имеют несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме, а также совершеннолетние дети, ставшие инвалидами до достижения 18 лет.