Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Минобороны определило порядок выплат детям военных

Ведомости

Минобороны определило порядок выплаты детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести. Приказ министра обороны РФ Андрея Белоусова опубликован на портале правовых актов.

Выплаты предназначены детям военнослужащих, участвовавших в спецоперации на Украине, в боевых действия в Сирии и выполнявших задачи на территория проведения контртеррористической операции (КТО). Право на получение выплат имеют несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме, а также совершеннолетние дети, ставшие инвалидами до достижения 18 лет.

Согласно процедуре, воинская часть в течение суток после установления факта плена/пропажи без вести должна уведомить военкоматы по месту жительства детей. Военкомат, в свою очередь, должен уведомить совершеннолетних детей или законных представителей несовершеннолетних об этом течение трех дней. После этого необходимо подать заявление и пакет документов либо в воинскую часть служившего, либо в свой военкомат.

Указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе боевых действий, подписал президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 г. Деньги выплачиваются в размере установленного в регионе прожиточного минимума для детей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте