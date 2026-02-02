Минобороны определило порядок выплат детям военных
Минобороны определило порядок выплаты детям военных, захваченных в плен или пропавших без вести. Приказ министра обороны РФ Андрея Белоусова опубликован на портале правовых актов.
Выплаты предназначены детям военнослужащих, участвовавших в спецоперации на Украине, в боевых действия в Сирии и выполнявших задачи на территория проведения контртеррористической операции (КТО). Право на получение выплат имеют несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме, а также совершеннолетние дети, ставшие инвалидами до достижения 18 лет.
Согласно процедуре, воинская часть в течение суток после установления факта плена/пропажи без вести должна уведомить военкоматы по месту жительства детей. Военкомат, в свою очередь, должен уведомить совершеннолетних детей или законных представителей несовершеннолетних об этом течение трех дней. После этого необходимо подать заявление и пакет документов либо в воинскую часть служившего, либо в свой военкомат.
Указ о ежемесячной социальной выплате детям военных, попавших в плен или пропавших без вести в ходе боевых действий, подписал президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 г. Деньги выплачиваются в размере установленного в регионе прожиточного минимума для детей.