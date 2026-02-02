Парфенчиков отчитал минфин Карелии за идею отказаться от такси и ресторанов

Климочкин, возглавляющий Минфин Карелии с 19 сентября 2024 г., на своей странице VK извинился перед жителями республики за материал «о так называемом «финансовом челлендже». «Полностью согласен с критикой в отношении содержания текста. Считаю, что независимо от авторитетности источника информации, специалисты обязаны критически оценивать ее и не допускать публикации несогласованных материалов. Мне очень жаль, что такая ситуация стала возможна. Со своей стороны сделаю все зависящее, чтобы подобное не повторилось», – написал чиновник.