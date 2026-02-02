Газета
Главная / Политика /

Парфенчиков отчитал минфин Карелии за идею отказаться от такси и ресторанов

Ведомости

Глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале резко раскритиковал инициированный Минфином республики челлендж по управлению личными финансами «Февраль без трат», в рамках которого местным жителям предлагалось отказаться «от спонтанных покупок – приобретения одежды, посещения кафе и ресторанов, поездок на такси, а также от развлечений».

«Буду категоричен. Предложенный челлендж бездумен по сути и безнравственен в основе своей! Никакого отношения к финансовой грамотности он не имеет!» – написал Парфенчиков.

Он поручил провести служебную проверку в отношении министра финансов республики Александра Климочкина, а также по факту ненадлежащего контроля публичной информационной политики министерства. О результатах глава Карелии пообещал доложить дополнительно.

Климочкин, возглавляющий Минфин Карелии с 19 сентября 2024 г., на своей странице VK извинился перед жителями республики за материал «о так называемом «финансовом челлендже». «Полностью согласен с критикой в отношении содержания текста. Считаю, что независимо от авторитетности источника информации, специалисты обязаны критически оценивать ее и не допускать публикации несогласованных материалов. Мне очень жаль, что такая ситуация стала возможна. Со своей стороны сделаю все зависящее, чтобы подобное не повторилось», – написал чиновник.

В сообщении на странице Минфина Карелии в VK (на данный момент пост удален) говорилось, что «сегодня набирает популярность формат «месяц без трат». «Такой подход превращает экономию в игру. В отличие от бессрочных целей («никогда не есть фастфуд»), временное ограничение воспринимается легче, а результат заметен сразу», – сообщалось на странице ведомства.

