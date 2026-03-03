Газета
Главная / Политика /

СМИ: в Киеве начали появляться очереди на АЗС из-за роста цен на бензин

Ведомости

На автозаправочных станциях в Киеве начали появляться очереди из-за роста цен на бензин, сообщает украинское интернет-издание «Страна».

Издание отмечает, что А-95 стоит уже 72 гривны за литр (129,6 руб.), хотя 2 марта цена составляла 63 гривны (113 руб.).

2 марта Ормузский пролив, через который проходит около 15% мировых поставок нефти и до 20% объемов СПГ, был закрыт. Это связано с начавшейся эскалацией на Ближнем Востоке и ударов Израиля и США по Ирану.

3 марта «Ведомости» писали, что котировки Brent на этом фоне выросли до $85 за барр. Эксперты предупреждают о рисках для Китая, ЕС и Индии, а также о возможном ускорении глобальной инфляции.

