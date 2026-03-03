У консульства США в Дубае возник пожар после попадания беспилотника

3 марта стало известно, что США закроют посольство в Кувейте из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке «до дальнейших уведомлений». Уже отменены все плановые и экстренные консульские встречи. В тот же день беспилотники ударили по зданию посольства США в Эр-Рияде. На этой территории начался небольшой пожар. По предварительным данным, диппредставительству был нанесен материальный ущерб.