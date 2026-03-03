Газета
Главная / Политика /

У консульства США в Дубае возник пожар после попадания беспилотника

Ведомости

В результате атаки беспилотника на Дубай возник пожар возле консульства США. Возгорание удалось потушить, сообщает Dubai Media.

«Власти Дубая подтвердили, что пожар, возникший в результате инцидента с беспилотником возле консульства США, успешно локализован», – пишет издание в соцсети Х. Жертв, как отмечается, не обнаружено.

Позже госсекретарь Марко Рубио заявил, что удар пришелся на автостоянку, а в самом консульстве потери отсутствуют.

3 марта стало известно, что США закроют посольство в Кувейте из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке «до дальнейших уведомлений». Уже отменены все плановые и экстренные консульские встречи. В тот же день беспилотники ударили по зданию посольства США в Эр-Рияде. На этой территории начался небольшой пожар. По предварительным данным, диппредставительству был нанесен материальный ущерб.

2 марта иранская гостелерадиокомпания (IRIB) сообщила, что военная база США в Бахрейне и американское консульство в Эрбиле в Иракском Курдистане ликвидированы ударами военнослужащих Ирана.

Ответные удары Ирана приходятся на территории стран, где расположены американские военные базы. Атаки уже коснулись Бахрейна, ОАЭ, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии. Вооруженная операция против Ирана началась 28 февраля силами Израиля и США.

