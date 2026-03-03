Авиакомпания Emirates продлила приостановку рейсов в Дубай до 7 марта
Эмиратская авиакомпания Emirates заявила о продлении приостановки регулярных рейсов в направлении Дубая до 7 марта включительно из-за закрытия воздушного пространства в регионе. Об этом компания написала в соцсети Х.
Все запланированные рейсы остаются отмененными до 23:59 по времени ОАЭ. При этом перевозчик продолжает выполнять ограниченное количество рейсов, приоритет на них получают пассажиры с ранее оформленными билетами.
В Emirates также сообщили, что пассажиры, следующие транзитом через Дубай, смогут отправиться в поездку только в том случае, если их стыковочный рейс фактически выполняется.
Авиакомпания призвала пассажиров не приезжать в аэропорт, если они не получили официального уведомления от перевозчика или не имеют подтвержденного бронирования на действующий рейс.
Emirates подчеркнула, что продолжает следить за развитием ситуации и будет корректировать расписание по мере изменения обстановки. Пассажирам рекомендовано заранее проверять статус рейсов на сайте авиакомпании и следить за уведомлениями о возможных изменениях или отменах.
Утром 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана, было нарушено авиасообщение на Ближнем Востоке. В зоне прямых рисков оказалась не только инфраструктура стран – участниц конфликта, но и важнейшие хабы в регионе – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, чья экономика критически зависит от глобального транзита. Emirates приостановила рейсы в Дубай и в обратном направлении 4 марта.