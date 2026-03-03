Авиакомпания Emirates продлила приостановку рейсов в Дубай до 7 марта

Утром 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана, было нарушено авиасообщение на Ближнем Востоке. В зоне прямых рисков оказалась не только инфраструктура стран – участниц конфликта, но и важнейшие хабы в регионе – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, чья экономика критически зависит от глобального транзита. Emirates приостановила рейсы в Дубай и в обратном направлении 4 марта.