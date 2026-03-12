СМИ: Европа попросила Украину еще «повоевать»
Европейские чиновники попросили президента Украины Владимира Зеленского «повоевать еще полтора – два года» и пообещали выделить на это денежные средства, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в партии «Слуга народа».
«Под их [европейцев] влиянием Зеленский дал задание политическому руководству разработать сценарий, по которому на Украине еще несколько лет не будет выборов и как в такой ситуации будет работать Рада», – сказал представитель команды президента.
12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские и европейские власти препятствуют мирному процессу. «В данном случае киевский режим продолжает свою последовательную линию на препятствование мирному процессу. Пытается делать это по-разному, находит в данном случае положительный отклик в европейских столицах», – сказал он.
Европейские столицы «тоже вовсе не исполнены желанием способствовать поиску мирных путей урегулирования», считает он. По словам Пескова, идея пытаться оказывать давление на Россию «абсурдна».
11 марта Politico писало, что Евросоюз выделит Украине средства в форме двусторонних кредитов, которые не требуют одобрения со стороны Венгрии и Словакии.