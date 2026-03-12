Газета
МИД предупредил о риске экологической катастрофы из-за войны с Ираном

Ведомости

Военный конфликт вокруг Ирана может привести к экологическим и радиологическим последствиям для всего Ближнего Востока. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Необходимо незамедлительно остановить военные действия, которые грозят катастрофой, в том числе, теперь уже мы видим, экологической и радиологической всему региону», – сказала дипломат.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, после чего Тегеран нанес ответные атаки. В первый день конфликта погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи и несколько членов его семьи. 8 марта новым верховным лидером был избран его сын Моджтаба Хаменеи.

На фоне эскалации Иран заблокировал Ормузский пролив, что привело к сбою мировых поставок нефти. 11 марта в Корпусе стражей исламской революции заявили, что любое судно, намеренное пройти через пролив, должно получить разрешение иранских властей. Также сообщалось о размещении в воде мин.

Ночью 12 марта иранские силы атаковали ряд энергетических объектов на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. По данным СМИ, повреждения получили шесть судов и несколько топливных резервуаров в соседних странах.

