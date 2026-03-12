Лукашенко пригрозил «жесточайшей» реакцией на попытки новых протестов

Лукашенко пригрозил «жесточайшей» реакцией на попытки новых протестовПрезидент Белоруссии пообещал действовать «не глядя ни на какие законы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал «не глядя ни на какие законы» дать «жесточайший» ответ на попытки организации новых протестов в республике.
«Если кто-то попробует повторить 2020 г. (речь о протестах оппозиции после президентских выборов. – "Ведомости"), а там мы все с вами хлебнули в 2020 г., – реакция будет жесточайшей. Скажу больше: не глядя ни на какие законы. Я буду на это жесточайше реагировать», – сказал он (цитата по «Sputnik Ближнее зарубежье»).
В январе 2025 г. Лукашенко исключил повторение протестов 2020 г., назвав эти события «необходимой прививкой» для белорусского общества.
Масштабные протесты против переизбрания Лукашенко прошли по всей Белоруссии летом – осенью 2020 г. Несколько дней люди выходили на улицу с требованием пересмотра предварительных результатов президентского голосования. Тогда силовики задержали около 13 500 человек, пострадали более 1000 человек, сообщалось о погибших.
По итогам митингов в белорусских тюрьмах оказались сотни человек, осужденных по политическим статьям. Лукашенко последний год подписывает указы об их помиловании в обмен на ослабления санкций США. Последнее помилование произошло 5 марта, тогда из тюрем были освобождены 18 осужденных, 15 из которых были осуждены по статьям об экстремизме.