Axios: Трамп «с энтузиазмом» может продолжать операцию в Иране еще четыре недели
Во время видеоконференции лидеров стран «большой семерки» (G7) президент США Дональд Трамп был «неоднозначен и уклончив». Некоторым участникам конференц-звонка показалось, что он хочет завершить конфликт с Ираном, другие считают иначе, пишет портал Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ходом беседы.
Издание подчеркивает, что такое поведение главы Белого дома омрачает развязку конфликта. По данным собеседника Axios, Трамп «с энтузиазмом» может продолжать военную операцию в Иране еще минимум 3–4 недели.
Источник отметил, что целью Вашингтона стало максимальное ослабление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), чтобы в стране было возможно внутреннее напряжение.
13 марта Трамп заявил, что США в течение следующей недели планируют наносить «очень сильные удары» по Ирану. По его словам, Вашингтон уже нанес значительный урон Ирану. На его восстановление «уйдут годы».
8 марта The New York Times сообщала, что в первую неделю военной операции США уже затратили на нее $6 млрд. Больше всего средств – около $4 млрд – ушло на боеприпасы, в основном на перехватчики для уничтожения иранских ракет.