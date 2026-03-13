Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Дмитриев: европейские бюрократы хотят продолжить «энергетическое сэппуку»

Ведомости

Европейские чиновники продолжают делать сэппуку Евросоюза, когда отказываются от российских энергоносителей, написал в соцсети Х спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Лучше признать стратегическую энергетическую ошибку ЕС, заключающуюся в отказе от российских энергоносителей, и искупить свою вину», – добавил он.

12 марта управление по контролю за иностранными активами американского минфина объявило о выдаче лицензии на поставку и продажу Россией сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Спецпредставитель президента РФ уточнил, что США снимают все ограничения с примерно 100 млн баррелей российской нефти в транзите.

11 марта Дмитриев прибыл в Майами для встречи с представителями администрации президента США. По его словам, российская и американская делегации обсудили в Майами текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках.

8 марта Дмитриев назвал ошибкой отказ европейских стран от российских энергоносителей. По его словам, это не только увеличивает стоимость энергии, но и делает страны ЕС чрезвычайно уязвимыми к потрясениям.