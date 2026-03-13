Дмитриев: европейские бюрократы хотят продолжить «энергетическое сэппуку»
Европейские чиновники продолжают делать сэппуку Евросоюза, когда отказываются от российских энергоносителей, написал в соцсети Х спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Лучше признать стратегическую энергетическую ошибку ЕС, заключающуюся в отказе от российских энергоносителей, и искупить свою вину», – добавил он.
12 марта управление по контролю за иностранными активами американского минфина объявило о выдаче лицензии на поставку и продажу Россией сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Спецпредставитель президента РФ уточнил, что США снимают все ограничения с примерно 100 млн баррелей российской нефти в транзите.
11 марта Дмитриев прибыл в Майами для встречи с представителями администрации президента США. По его словам, российская и американская делегации обсудили в Майами текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках.
8 марта Дмитриев назвал ошибкой отказ европейских стран от российских энергоносителей. По его словам, это не только увеличивает стоимость энергии, но и делает страны ЕС чрезвычайно уязвимыми к потрясениям.